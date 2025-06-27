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Температура в Москве повысится до 25 градусов в середине следующей недели

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Повышение температуры в Москве до плюс 25 градусов прогнозируется в середине следующей недели, но сколько оно продлится пока говорить сложно, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В середине следующей недели температура повысится до плюс 25 градусов. И ночные температуры повысятся, они уже будут около плюс 15 - плюс 17 градусов. Но вот надолго ли, об этом можно будет говорить позже", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такая температура будет соответствовать норме для июля. Согласно предварительным прогнозам, повышение температуры задержится минимум на 2-3 дня.

Роман Вильфанд Гидрометцентр
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