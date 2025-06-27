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В пятницу и субботу на станциях метро близ "Лужников" в Москве возможны ограничения входа/выхода

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Ограничения входа/выхода на станциях метро, расположенных рядом со стадионом "Лужники", ожидаются 27 и 28 июня в связи с проведением концертов, сообщили в столичном департаменте транспорта.

На ближайшей к стадиону станции "Спортивная" перед мероприятием южный вестибюль будет работать только для выхода пассажиров, после - только для входа, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение в районе Лужников в Москве будет временно ограничено 27 и 28 июня в связи с проведением концертов в эти дни.

В частности, движение закроют 27 и 28 июня с 08:00 до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, с 20:00 до окончания концерта на участках улиц: Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая и в Проектируемом проезде №2309.

Кроме того, на некоторых участках ограничений будет запрещена парковка 27 и 28 июня с 00:01 до окончания концерта.

27 и 28 июня с 07:50 до конца мероприятия автобусы м5, м6, с216, 220, с249, с263 и с755 не будут заезжать к метро "Спортивная".

Помимо этого, время ожидания "Ласточек" сократится в связи с проведением мероприятий на стадионе "Лужники", рядом с которым расположена одноименная станция Московского центрального кольца, сообщили в Московской железной дороге.

Так, в пятницу, 27 июня, курсирование "Ласточек" на Московском центральном кольце с минимальным четырехминутным интервалом продлится до 23:30, а в субботу, 28 июня, до 22:30.

Лужники Москва
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