На высотке на Котельнической установят мемориальную доску Ширвиндту

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Москве в доме на Котельнической набережной будет установлена мемориальная доска народному артисту РСФСР, актеру, художественному руководителю и президенту Московского академического театра сатиры Александру Ширвиндту, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Это решение было принято на заседании президиума правительства столицы.

Доску установят там где жил актер - Котельническая набережная, дом 1/15, корпус А.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, доска должна быть установлена до конца 2025 года.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, художественный руководитель Московского академического театра сатиры с 2000 года. С 2021 года занимал пост президента театра.

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

В качестве режиссера поставил более 20 спектаклей, среди которых "Проснись и пой!" по пьесе Миклоша Дярфаша, "Недоросль" по комедии Дениса Фонвизина, "Страсти Черноморья" по произведению Фазиля Искандера, "Швейк, или Гимн идиотизму" по Ярославу Гашеку, "Слишком женатый таксист" по комедии Рэя Куни, "Дураки" по пьесе Нила Саймона, "Брависсимо!" по произведению Рональда Харвуда "Квартет".

В кино сыграл более чем в 40 фильмах. Среди наиболее известных работ Ширвиндта в кино: Павлик в комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова, Альфред Шато-Жебюс в музыкальном фильме "Небесные ласточки" Леонида Квинихидзе, Харрис в комедии "Трое в лодке, не считая собаки" Наума Бирмана, Мясоедов в драме "Забытая мелодия для флейты".

Ширвиндт умер 15 марта 2024 года.