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В Москве в Старопименовском переулке загорелись два автомобиля

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В центре Москвы, в Старопименовском переулке загорелись две машины, пожар потушен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре в Старопименовском переулке, д. 12/6. установлено, что произошло загорание двух автомобилей на площади 6 кв. метров. Пожар ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

Сведений о пострадавших у МЧС нет.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Старопименовском переулке произошло несколько взрывов, сгорело минимум два автомобиля.

МЧС Москва
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