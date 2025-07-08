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Более 30 домов с детсадами капитально отремонтировали в Москве за 10 лет

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Более 30 жилых домов, в которых находятся детские образовательные учреждения, отремонтировали в Москве за последние десять лет, сообщили в пресс-службе столичного фонда капремонта (ФКР).

"За время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты привели в порядок 32 жилых дома, в которых находятся детские образовательные учреждения", - говорится в сообщении.

Зачастую в домах располагаются детские сады. Например, в доме №14/37 на улице 3-я Фрунзенская находится детсад комплекса №171. На здании восстанавливают фасад, подвальные помещения, а также заменяют внутридомовые инженерные системы. Здание построили в 1958 году.

Москва ФКР
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