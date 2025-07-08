Пожар на парковке на севере Москвы мог начаться из-за короткого замыкания в машине

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, причиной пожара на парковке на севере столицы могло стать короткое замыкание в одном из автомобилей, сообщает ГУ МВД России по Москве во вторник.

Пожар произошел на Бескудниковском бульваре. Как отмечается в сообщении, загорелся Ford, в результате пострадали еще 8 машин, припаркованных рядом.

По данным полиции, в результате происшествия пострадавших нет. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.