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Вода в московских водоемах к выходным прогреется до 24 градусов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Температура в московских и подмосковных водоемах к концу недели поднимется до 24 градусов, в малопроточных водоемах она будет как "парное молоко", сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень прогрелась вода, на юге Московской области - до 24 градусов, даже в Звенигороде, это север, где Москва-река входит в столицу, - 22 градуса. Это говорит о том, что купальное сезон сейчас в разгаре, а к концу недели везде будет вода будет 23-24 градуса, а в водоёмах малопроточных - просто парное молоко", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такой прогрев воды связан как с высокой температурой днем, так и высокими температурами ночью.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва температура воды
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