Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится в выходные

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта предупредил об изменениях движения на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) 12 и 13 июля.

"12 и 13 июля на D3 увеличены интервалы движения поездов", - говорится в телеграм-канале дептранса.

У поездов, курсирующих по маршруту "Зеленоград-Крюково-Ипподром" и обратно, интервалы будут частично увеличены до 30 минут, после 22:30 - до 40. Кроме того, будет изменено время отправления последних поездов на этом участке: последний поезд из Зеленограда-Крюково до Ипподрома отправится в 23:22, с Ипподрома до Зеленограда-Крюково - в 23:12.

На Ленинградском направлении возможно увеличение интервалов в движении до 30 минут, некоторые поезда не будут останавливаться на станциях "Фирсановская" и "Новоподрезково".

На Казанском направлении интервалы движения будут частично увеличены до 20 минут. Поезда от и до Казанского вокзала проследуют без изменений в расписании.

Также на участке от Железнодорожной до Площади трех вокзалов интервалы движения будут увеличены до 15 минут, возможны перерывы до 40 минут.