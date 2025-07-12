Сбившему пешеходов на Бережковской набережной водителю предъявили обвинение

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Виновник аварии на Бережковской набережной, в результате которой пострадали пять человек, отказался от медицинского освидетельствования, ему предъявлено обвинение, сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"23-летнему водителю автомобиля предъявлено обвинение по п. "а, б" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения)", - сказала она в субботу.

По данной статье предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Вечером в пятницу кроссовер въехал в группу пешеходов, переходящих дорогу, на Бережковской набережной, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Водитель скрылся с места преступления, но позднее был задержан.