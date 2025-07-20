При атаке БПЛА на Зеленоград серьезных повреждений и пострадавших нет

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы, серьезных разрушений и пострадавших, предварительно, нет.

"На месте падения обломков в Зеленограде работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее Собянин сообщал о сбитом дроне, летевшем в сторону Москвы.