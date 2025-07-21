В Москве ветром ломает деревья

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Москве во время ливня ветром ломало деревья, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Порывы ветра на фоне ливневых дождей достигают 15 м/с", - отметили чиновники.

Поврежденные деревья распиливают и вывозят.

Из-за подтоплений в городе перекрыто движение на Волоколамском шоссе в районе дома 142, на проспекте Мира у дома 133 (под мостом у Яузы), на улице Тихая, сообщил дептранс. В ГАИ уточняли, что из-за ливня у дома 4 на улице Тихая провалилось дорожное полотно.

Как ожидается, непогода в столице продлится до конца дня в понедельник.