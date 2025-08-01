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Первый регулярный авиарейс из Эр-Рияда прибыл в Москву

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Регулярные авиарейсы из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияд запущены в пятницу в московский аэропорт Внуково.

Согласно данным сервиса FlightRadar24, в 13:46 во Внуково впервые приземлился Airbus A320neo саудовской авиакомпании Flynas. Он вылетел из Эр-Рияда в 8:42 (местное время совпадает с московским), проведя в пути таким образом чуть больше пяти часов.

По данным сайта авиакомпании, рейсы во Внуково будут выполняться с частотой три раза в неделю, билеты предлагаются с вылетом до конца октября (то есть до начала осенне-зимнего расписания).

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) ранее заявляли, что туроператоры уже начали продажу туров на базе этих рейсов. Стоимость билетов без пересадки ниже, чем со стыковками в Кувейте, которые предлагаются сейчас. По информации РСТ, самые популярные маршруты в Саудовской Аравии у россиян - комбинированные экскурсионные туры, включающие посещение древнего города-оазиса Аль-Ула и отдых на новом курорте Red Sea на Красном море.

Как сообщалось, в октябре прямые рейсы из Эр-Рияда в Москву планирует запустить национальный перевозчик Саудовской Аравии - Saudia. Полеты предполагаются в Шереметьево с частотой три раза в неделю, время в пути составит от 6 часов 15 минут до 6 часов 40 минут. Тогда же ожидается отмена виз для посещения обеих стран.

Эр-Рияд Москва Саудовская Аравия Внуково
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