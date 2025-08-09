Вильфанд не исключает, что температура в Москве может повыситься в конце августа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В августе в Москву может прийти заметное повышение температуры, в этом месяце это бывает часто, но давать какие-то прогнозы пока рано, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во второй половине августа может прийти заметное повышение температуры, просто рановато об этом говорить. В августе очень часто бывают высокие температуры", - сказал он.

На следующей неделе в столице температура днем будет около плюс 20 градусов - от плюс 19 до плюс 23, такой температурный фон около и на 1-1,5 градуса ниже нормы. Минимальные ночные температуры будут от плюс 12 до плюс 14 в Москве и до плюс 9 в Подмосковье.