Поиск

Вильфанд не исключает, что температура в Москве может повыситься в конце августа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В августе в Москву может прийти заметное повышение температуры, в этом месяце это бывает часто, но давать какие-то прогнозы пока рано, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во второй половине августа может прийти заметное повышение температуры, просто рановато об этом говорить. В августе очень часто бывают высокие температуры", - сказал он.

На следующей неделе в столице температура днем будет около плюс 20 градусов - от плюс 19 до плюс 23, такой температурный фон около и на 1-1,5 градуса ниже нормы. Минимальные ночные температуры будут от плюс 12 до плюс 14 в Москве и до плюс 9 в Подмосковье.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва август температура повышение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дожди и около плюс 20 градусов ожидается в Москве на следующей неделе

Дожди и около плюс 20 градусов ожидается в Москве на следующей неделе

Иногородним пользователям каршеринга в Москве придется пройти верификацию на mos.ru

Иногородним пользователям каршеринга в Москве придется пройти верификацию на mos.ru

В "Москва-Сити" не осталось свободных офисов

В Москве возбуждено первое в стране уголовное дело против "дроповода"

Пользователи каршеринга в Москве будут проходить проверку личности через mos.ru

Пользователи каршеринга в Москве будут проходить проверку личности через mos.ru

Почти 90% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за сутки

Почти 90% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за сутки

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы

Жителей московского региона предупредили о ливне с грозой до утра субботы

Жителей московского региона предупредили о ливне с грозой до утра субботы

В Москве подъезд к Курскому вокзалу будет закрыт 2 и 3 августа из-за велофестиваля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });