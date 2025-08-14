Движение транспорта временно закрыто на некоторых участках на юго-западе Москвы

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Движение транспорта на некоторых участках на юго-западе столицы временно закрыто, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Движение временно закрыто: на внутренней стороне МКАД в районе 45-го км; на съезде с ТТК на Ленинский проспект по направлению в область", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в четверг.

Помимо этого, движение временно закрыто на съезде с проспекта Вернадского на Ленинский проспект по направлению в область; съезде на Киевское шоссе в районе 46-го км МКАД по направлению в область; а также Калужской площади.

В связи с этим в департаменте посоветовали планировать маршрут заранее.