Бачуринскую и Бартеневскую улицы в Москве соединит новый путепровод

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Между Бартеневской и Бачуринской улицами построят путепровод, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Новый путепровод соединит Бачуринскую и Бартеневскую улицы в Коммунарке", - написал он в своем телеграм-канале.

Путепровод упростит транспортное сообщение с Южным Бутово, разгрузит Калужское шоссе и дороги Новомосковского административного округа Москвы.

Запланированы четыре полосы для движения автомобилей - по две в каждую сторону. Подсветку путепровода предложено интегрировать в специально созданные ниши на его опорах. Свет будет мягким, рассеянным и не создающим ослепляющего эффекта для пешеходов и водителей.

Путепровод запланирован не только как функциональный безопасный транспортный объект, но и как эстетичное и вписывающееся в городской пейзаж сооружение.