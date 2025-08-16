Поиск

Бачуринскую и Бартеневскую улицы в Москве соединит новый путепровод

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Между Бартеневской и Бачуринской улицами построят путепровод, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Новый путепровод соединит Бачуринскую и Бартеневскую улицы в Коммунарке", - написал он в своем телеграм-канале.

Путепровод упростит транспортное сообщение с Южным Бутово, разгрузит Калужское шоссе и дороги Новомосковского административного округа Москвы.

Запланированы четыре полосы для движения автомобилей - по две в каждую сторону. Подсветку путепровода предложено интегрировать в специально созданные ниши на его опорах. Свет будет мягким, рассеянным и не создающим ослепляющего эффекта для пешеходов и водителей.

Путепровод запланирован не только как функциональный безопасный транспортный объект, но и как эстетичное и вписывающееся в городской пейзаж сооружение.

Москва Сергей Собянин Коммунарка Южное Бутово Бачуринская улица Бартеневская улица
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Автомобиль каршеринга упал в реку в Москве после столкновения с легковушкой

Москвичам предложили решить судьбу дома-книжки СЭВ на Новом Арбате

Число заявлений, поданных в московские вузы, увеличилось на 30-70% за год

Число заявлений, поданных в московские вузы, увеличилось на 30-70% за год

Депздрав Москвы опроверг информацию о паспортной пропускной системе в СПИД-центре

В Москве ускорят оформление льгот на оплату ЖКХ

В Москве ускорят оформление льгот на оплату ЖКХ

До девяти выросло число сбитых за сутки БПЛА, летевших на Москву

Военная операция на Украине

Сбит седьмой за сутки БПЛА, летевший на Москву

Число нейтрализованных БПЛА, летевших на Москву, достигло шести

Ливень с грозой и сильные порывы ветра ожидаются в Москве в понедельник

Два человека погибли в Москве при столкновении мотоцикла и электровелосипеда

Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске86 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6980 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });