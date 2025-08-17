Движение по Садовому кольцу в Москве будет временно закрыто из-за забега 17 августа

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В столице будет временно закрыто движение по Садовому кольцу в обоих направлениях из-за забега, который пройдет 17 августа.

Как ранее сообщили в департаменте транспорта Москвы, ограничения будут действовать с 20:00 16 августа до 7:00 18 августа на участках Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), в проезде Девичьего Поля (от Зубовской улицы до улицы Плющиха) и Большой Пироговской улицы (от улицы Еланского до Зубовской улицы).

Ограничения также будут действовать с 7:00 до 19:30 17 августа на всем протяжении Садового кольца в оба направления, а также на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца).

Помимо этого, в департаменте предупредили о временном изменении маршрутов автобусов на время проведения забега "Садовое кольцо". В частности, меняются маршруты: м6, с755, 024, 220, 239 и другие.

Также на время забега 17 августа примерно до 20:00 трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды". В это время трамваи поедут по изменённым маршрутам. "Вместо трамваев будут работать автобусы 913 - вместо Павелецкого вокзала и метро "Новокузнецкая" они поедут через остров Балчуг и Бульварное кольцо до метро "Чистые пруды", - сообщили ранее в департаменте транспорта Москвы.