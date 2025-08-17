Поиск

Движение по Садовому кольцу в Москве будет временно закрыто из-за забега 17 августа

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В столице будет временно закрыто движение по Садовому кольцу в обоих направлениях из-за забега, который пройдет 17 августа.

Как ранее сообщили в департаменте транспорта Москвы, ограничения будут действовать с 20:00 16 августа до 7:00 18 августа на участках Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), в проезде Девичьего Поля (от Зубовской улицы до улицы Плющиха) и Большой Пироговской улицы (от улицы Еланского до Зубовской улицы).

Ограничения также будут действовать с 7:00 до 19:30 17 августа на всем протяжении Садового кольца в оба направления, а также на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца).

Помимо этого, в департаменте предупредили о временном изменении маршрутов автобусов на время проведения забега "Садовое кольцо". В частности, меняются маршруты: м6, с755, 024, 220, 239 и другие.

Также на время забега 17 августа примерно до 20:00 трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды". В это время трамваи поедут по изменённым маршрутам. "Вместо трамваев будут работать автобусы 913 - вместо Павелецкого вокзала и метро "Новокузнецкая" они поедут через остров Балчуг и Бульварное кольцо до метро "Чистые пруды", - сообщили ранее в департаменте транспорта Москвы.

Бульварное кольцо Девичье Поле Чистые пруды Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Автомобиль каршеринга упал в реку в Москве после столкновения с легковушкой

Москвичам предложили решить судьбу дома-книжки СЭВ на Новом Арбате

Число заявлений, поданных в московские вузы, увеличилось на 30-70% за год

Число заявлений, поданных в московские вузы, увеличилось на 30-70% за год

Депздрав Москвы опроверг информацию о паспортной пропускной системе в СПИД-центре

В Москве ускорят оформление льгот на оплату ЖКХ

В Москве ускорят оформление льгот на оплату ЖКХ

До девяти выросло число сбитых за сутки БПЛА, летевших на Москву

Военная операция на Украине

Сбит седьмой за сутки БПЛА, летевший на Москву

Число нейтрализованных БПЛА, летевших на Москву, достигло шести

Ливень с грозой и сильные порывы ветра ожидаются в Москве в понедельник

Два человека погибли в Москве при столкновении мотоцикла и электровелосипеда

Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске90 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6980 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });