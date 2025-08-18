Дождливая погода прогнозируется в Москве с понедельника

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Температура в Москве на неделе будет около плюс 20 градусов, самым теплым днем станет среда, когда столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, в течение недели прогнозируется облачная погода и дождь.

Согласно данным Гидрометцентра России, в понедельник, 18 августа, ночью облачно с прояснениями, в Москве преимущественно без осадков, температура плюс 8 - плюс 10, по области местами небольшой дождь, температура от плюс 5 до плюс 10 градусов. Днем облачно, дождь, температура в Москве плюс 16 - плюс 18, по области плюс 14 - плюс 19.

Во вторник, 19 августа, будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура ночью в Москве плюс 11 - плюс 13, по области до плюс 14, днем в Москве плюс 18 - плюс 20, по области плюс 16 - плюс 21.

В среду, 20 августа, облачно с прояснениями, ночью без осадков, температура в Москве плюс 11 - плюс 13, по области плюс 8 - плюс 13. Днем местами кратковременный дождь, температура в Москве плюс 20 - плюс 22, по области до плюс 23.

В четверг также будет облачно, и днем, и ночью - небольшой дождь. Температура ночью плюс 9 - плюс 14, днем - плюс 16 - плюс 21 градус. В пятницу прогнозируется аналогичная погода, но температура понизится на 1 градус: ночью плюс 8 - плюс 13, днем плюс 15 - плюс 20.

Согласно предварительному прогнозу, в субботу также будет облачно, временами небольшой дождь. Ночью плюс 8 - плюс 13, днем - от плюс 17 до плюс 22 градусов.