В Москве перекроют Ильинку с 20 августа до 1 сентября

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В центре Москвы 20 августа по 1 сентября будут ограничивать движение на некоторых улицахиз-за проведения фестиваля "Спасская башня", сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Движение закроют с 22:00 20 августа до 08:00 1 сентября: на улице Ильинка от Новой до Красной площади; в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе дома 5 по Красной площади, сообщили в департаменте.

Также с 00:01 20 августа до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участке улицы Ильинка от Новой до Красной площади, добавили в сообщении.