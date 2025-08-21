Поиск

В Москве схема метро на арабском появится на сенсорных экранах во всех поездах

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Схема московского метрополитена на арабском языке до конца 2026 года появится на сенсорных экранах во всех поездах, сообщил на Международном транспортном саммите заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"До конца 2025 года схема на арабском языке также появится в мобильном приложении "Метро Москвы", а до конца 2026 года - на сенсорных экранах во всех поездах", - сказал он.

Схема на арабском была выпущена в начале 2025 года Сейчас ее можно взять более чем на 30 стойках "Живое общение" или скачать электронную версию на Едином транспортном портале. "Схемой воспользовались уже более 7 тысяч человек", - сообщил Ликсутов.

По его словам, при переводе для каждой станции эксперты выбирали наиболее подходящий вариант адаптации названия, чтобы арабские туристы могли легко ориентироваться в метро.

