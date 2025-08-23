План "ковер" введен в аэропорту Шереметьево

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - План "ковер" введен в московском аэропорту "Шереметьево", действуют временные ограничения в периметре воздушного пространства, сообщается в телеграм-канале авиагавани.

"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением режима "ковер", - говорится в сообщении.

Возможны корректировки в расписании, время ожидания для пассажиров может быть увеличено, уточнили в аэропорту.