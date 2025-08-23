Поиск

План "ковер" введен в аэропорту Шереметьево

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - План "ковер" введен в московском аэропорту "Шереметьево", действуют временные ограничения в периметре воздушного пространства, сообщается в телеграм-канале авиагавани.

"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением режима "ковер", - говорится в сообщении.

Возможны корректировки в расписании, время ожидания для пассажиров может быть увеличено, уточнили в аэропорту.

Москва Шереметьево план ковер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбит беспилотник, летевший на Москву

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

От станций метро и МЦД внутри МКАД запустят 170 новых маршрутов автобусов в Подмосковье

В Москве схема метро на арабском появится на сенсорных экранах во всех поездах

Число автоугонов в Москве сократилось почти в 15 раз с 2010 года

Число автоугонов в Москве сократилось почти в 15 раз с 2010 года

В центре Москвы 24 августа ряд набережных перекроют для полумарафона "Лужники"

Сильный дождь и ветер ожидаются в Москве и области в среду и четверг

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

Дождливая погода прогнозируется в Москве с понедельника

Дождливая погода прогнозируется в Москве с понедельника

Движение транспорта по Садовому кольцу в Москве восстановлено

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7022 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });