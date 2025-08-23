Поиск

Шереметьево и самарский Курумоч возобновили работу

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Шереметьево и аэропорт Самары вернулись к штатной работе.

"Сняты введенные ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево. Рейсы на прилет выполняются в штатном режиме. Рейсы на вылет выполняются по факту очередности", - говорится в сообщении в телеграм-канале Шереметьево.

Ранее в столичном аэропорту действовал план "Ковер".

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об отмене ограничений в самарском аэропорту Курумоч.

"Аэропорт Самара (Курумоч). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в своем телеграм-канале.

