Шереметьево и самарский Курумоч возобновили работу
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Шереметьево и аэропорт Самары вернулись к штатной работе.
"Сняты введенные ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево. Рейсы на прилет выполняются в штатном режиме. Рейсы на вылет выполняются по факту очередности", - говорится в сообщении в телеграм-канале Шереметьево.
Ранее в столичном аэропорту действовал план "Ковер".
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об отмене ограничений в самарском аэропорту Курумоч.
"Аэропорт Самара (Курумоч). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в своем телеграм-канале.