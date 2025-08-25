Расписание поездов Казанского и Савеловского направлений, МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - График движения ряда пригородных поездов Казанского и Савеловского направлений, в том числе первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) и аэроэкспрессов, поменяется с 25 августа в связи с развитием инфраструктуры, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

"Расписание некоторых пригородных поездов Казанского и Савеловского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, изменится с 25 августа в связи с проведением ремонтно-путевых работ на станции "Куровская" и перегоне "Гжель" - "Куровская", а также продолжением строительства нового остановочного пункта "Петровско-Разумовская", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЖД.

Так, на станции "Куровская" 25 августа технологическое "окно" назначено с 6:40 до 16:40, а на перегоне "Гжель" - "Куровская" 25-26 августа с 10:00 до 14:00. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям в реверсивном режиме. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам, ряд поездов временно выведен из расписания.

Помимо этого, на остановочном пункте "Петровско-Разумовская" продолжатся работы по остеклению конкорса. Они будут проводиться 29-30 августа с 23:30 до 5:30. В этот период будет временно приостанавливаться движение по первому пути. В связи с этим у некоторых поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, изменится время отправления или прибытия, часть электричек проследует по укороченным маршрутам, ряд поездов выведен из расписания.