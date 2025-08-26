Доходы бюджета Москвы за первое полугодие выросли почти на 10%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В бюджет Москвы за шесть месяцев текущего года поступило около 2,6 трлн рублей; это на 230 млрд рублей больше, чем за годом ранее, сообщила через пресс-службу глава столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.

"В бюджет города поступило 2 596 млрд рублей, на 230 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем доходов столицы соответствует утвержденным на 2025 год параметрам: за шесть месяцев годовой план исполнен на 50%", - сказала она.

По ее данным, положительная динамика платежей достигнута по всем основным доходным источникам столичного бюджета. Наибольшие темпы роста - по налогу на доходы физических лиц и поступлениям по специальным налоговым режимам.

"Устойчивый рост столичной экономики и, как следствие, увеличение доходов города позволяют в полном объеме обеспечивать финансовыми ресурсами все основные направления развития столицы: здравоохранение, образование, культуру, спорт, транспорт, дорожное строительство, коммунальное хозяйство, благоустройство общественных пространств", - отметила Зяббарова.

Налоговые доходы города за шесть месяцев 2025 года выросли более чем на 8% и составили 2 244 млрд рублей. Доля налоговых доходов в бюджете Москвы стабильно сохраняется на высоком уровне, подчеркнули в департаменте. По итогам первого полугодия она составила более 87%. Еще около 11% доходной части бюджета составили неналоговые доходы. Поступления по ним превысили 282 млрд рублей.

На более чем 80 млрд рублей выросли поступления по налогу на доходы физических лиц; общая сумма платежей в первом полугодии 2025 года - 975 млрд рублей. По налогу на прибыль организаций доходы бюджета города превысили 894 млрд рублей, это на 43 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2024 года.

До 192 млрд рублей увеличились платежи по специальным налоговым режимам. В том числе по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет перечислено более 172 млрд рублей, по налогу на профессиональный доход, уплачиваемому самозанятыми гражданами, - 10 млрд рублей.

В отраслевом разрезе больше всего доходов в бюджет города поступает от финансов и торговли, строительной отрасли и ИТ-сектора.

"Сегодня экономика Москвы - это прежде всего экономика услуг. Но наиболее динамично в последние годы растут поступления от информационно-телекоммуникационной отрасли и обрабатывающей промышленности. В первом полугодии 2025 года этот тренд продолжился. Платежи от IT-сектора выросли на 10% и достигли 182 млрд рублей. А предприятия обрабатывающей промышленности пополнили бюджет на 166 млрд рублей. Рост составил 8%", - отметила Зяббарова.