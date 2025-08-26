Поиск

Бюджетные расходы Москвы за полугодие составили около 2,3 трлн рублей

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Бюджетные расходы Москвы за первые шесть месяцев 2025 года произведены в размере 2 294 млрд рублей, сообщили в Департаменте финансов Москвы.

"Бюджетные расходы Москвы за первое полугодие 2025 года произведены в объеме 2 294 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

Расходы по программе "Столичное здравоохранение" превысили 293 млрд рублей, а с учетом средств Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на охрану здоровья москвичей за шесть месяцев 2025 года направлено 522 млрд рублей.

Финансирование столичного образования сложилось в объеме 318 млрд рублей. Как отметили в департаменте, в текущем году продолжится реализация масштабной программы по капитальному ремонту школ. В городе модернизируется 51 школьное здание, работы по ним будут завершены в этом году. В дальнейшем будет ремонтироваться по 100 школьных зданий ежегодно.

На социальную поддержку жителей Москвы в первом полугодии 2025 года направлено более 363 млрд рублей. Различными мерами соцподдержки в настоящее время охвачено 4,5 млн москвичей, говорится в сообщении.

Финансирование госпрограммы "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия" составило более 154 млрд рублей, программы "Спорт Москвы" - 49 млрд рублей.

Расходы на развитие транспортной системы превысили 468 млрд рублей. В Москве продолжается активное строительство метрополитена, железнодорожной инфраструктуры, городских вокзалов, развитие улично-дорожной сети, отмечается в сообщении.

Объем государственного долга Москвы на 1 июля 2025 года составил 167,5 млрд рублей. Долговая нагрузка - 3,3% от величины собственных доходов, что значительно ниже предельных значений, установленных бюджетным законодательством, добавили в департаменте финансов.

