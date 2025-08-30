Четыре человека пострадали в ДТП на юге Москвы

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в результате дорожной аварии на юге столицы, сообщила Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале в субботу.

"По предварительным данным на пересечении Каширского шоссе и Орехового бульвара водитель автомобиля "Субару" потерял управление и совершил столкновение с попутно следовавшими автомобилями "Тагаз" и "Чери", с последующим выездом на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Нива", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, в результате аварии пострадали двое пассажиров автомобиля "Нива", включая одного несовершеннолетнего, а также водители "Нивы" и "Субару".