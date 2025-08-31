Поиск

Станции московского метро "Кунцевская" исполнилось 60 лет

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Станция "Кунцевская" Филёвской линии московского метро в воскресенье отмечает 60 лет с момента открытия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня "Кунцевская" - крупный транспортный узел, с пересадками на Арбатско-Покровскую, Большую кольцевую линии и МЦД-1. Там совершается свыше 60 тыс. поездок в рабочий день", - написал он в своем телеграм-канале.

"Кунцевская" была построена как открытая станция с двумя остекленными вестибюлями, а названа в честь бывшего подмосковного города Кунцево. Долгие годы выполняла роль пересадочного узла на железнодорожный транспорт.

В рамках модернизации Филёвской линии в 2016-2019 годах прошла масштабная реконструкция станции. Тогда были капитально отремонтированы станционные комплексы, инженерные коммуникации, запущены современные российские поезда типа "Москва".

Москва Московский метрополитен Кунцевская Сергей Собянин
Дептранс Москвы не получал обращений по расширению платных дорог в городе

В Москве летняя погода задержится в первую неделю сентября

Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве с 1 сентября

В Москве арестован подозреваемый в нападении на полицейских

Экс-директор Театра сатиры задержан по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Сентябрь начнется в Москве с теплой погоды

В Москве задержан иностранец, напавший с ножом на полицейских

Доходы бюджета Москвы за первое полугодие выросли почти на 10%

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу

