Станции московского метро "Кунцевская" исполнилось 60 лет

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Станция "Кунцевская" Филёвской линии московского метро в воскресенье отмечает 60 лет с момента открытия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня "Кунцевская" - крупный транспортный узел, с пересадками на Арбатско-Покровскую, Большую кольцевую линии и МЦД-1. Там совершается свыше 60 тыс. поездок в рабочий день", - написал он в своем телеграм-канале.

"Кунцевская" была построена как открытая станция с двумя остекленными вестибюлями, а названа в честь бывшего подмосковного города Кунцево. Долгие годы выполняла роль пересадочного узла на железнодорожный транспорт.

В рамках модернизации Филёвской линии в 2016-2019 годах прошла масштабная реконструкция станции. Тогда были капитально отремонтированы станционные комплексы, инженерные коммуникации, запущены современные российские поезда типа "Москва".