Вестибюль №1 МЦК "Крымская" будет закрыт 2-4 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В связи с подготовкой к открытию нового участка Троицкой линии метро вестибюль №1 станции МЦК "Крымская" будет закрыт со 2 по 4 сентября, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Со 2 по 4 сентября на МЦК "Крымская" будет закрыт вестибюль №1 (выходы 1 и 2). Пройти на станцию можно через вестибюль №2 (выход 3). Готовится к запуску новый участок Троицкой линии метро", - сообщается в понедельник в телеграм-канале дептранса.

В вестибюле №1 увеличится количество турникетов, и все турникеты станут реверсивными - то есть, работающими и на вход, и на выход. Также будет сделана перепланировка пространства вестибюля, а над зоной пересадки планируется поставить навесы, которые защитят пассажиров от осадков.

После открытия нового участка Троицкой линии станция "Крымская" станет пересадочной станцией между метро и МЦК, пересадку будут совершать 6 тыс. человек ежедневно, а к 2030 году их число увеличится до 8 тыс.