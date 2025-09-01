Поиск

Вестибюль №1 МЦК "Крымская" будет закрыт 2-4 сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В связи с подготовкой к открытию нового участка Троицкой линии метро вестибюль №1 станции МЦК "Крымская" будет закрыт со 2 по 4 сентября, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Со 2 по 4 сентября на МЦК "Крымская" будет закрыт вестибюль №1 (выходы 1 и 2). Пройти на станцию можно через вестибюль №2 (выход 3). Готовится к запуску новый участок Троицкой линии метро", - сообщается в понедельник в телеграм-канале дептранса.

В вестибюле №1 увеличится количество турникетов, и все турникеты станут реверсивными - то есть, работающими и на вход, и на выход. Также будет сделана перепланировка пространства вестибюля, а над зоной пересадки планируется поставить навесы, которые защитят пассажиров от осадков.

После открытия нового участка Троицкой линии станция "Крымская" станет пересадочной станцией между метро и МЦК, пересадку будут совершать 6 тыс. человек ежедневно, а к 2030 году их число увеличится до 8 тыс.

МЦК Москва
Третьяковка не получала запросов о передаче РПЦ иконы "Богоматерь Донская"

В центре Москвы в навигаторе будут отображаться данные о сигнале светофоров

Дептранс Москвы не получал обращений по расширению платных дорог в городе

Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве с 1 сентября

В Москве арестован подозреваемый в нападении на полицейских

Экс-директор Театра сатиры задержан по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Сентябрь начнется в Москве с теплой погоды

В Москве задержан иностранец, напавший с ножом на полицейских

