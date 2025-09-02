Поиск

Станция "Парк культуры" Кольцевой линии метро Москвы изменит режим работы 2-7 сентября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Режим работы станции "Парк культуры" Кольцевой линии столичного метро будет изменен с 2 по 7 сентября из-за ремонта эскалатора, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"На станции "Парк культуры" Кольцевой линии со 2 по 7 сентября 2025 года проходит ремонт одного из эскалаторов. В час пик из-за этого может кратковременно увеличиваться количество людей на платформе", - сообщается в телеграм-канале департамента.

В связи с этим временно изменён режим работы станции. "В утренние и вечерние часы пик станция работает только для выхода и пересадки на Сокольническую линию", - отмечается в сообщении.

Москва метро
