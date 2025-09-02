Сбой в движении поездов произошел на Киевском направлении и МЦД-4

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Поезда Киевского направления и четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) следуют в сторону Апрелевки с отклонением от графика из-за остановки состава по техническим причинам, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

"Пригородные поезда Киевского направления, в том числе МЦД-4 в сторону Апрелевки, следуют с отклонением от графика из-за остановки состава на станции "Очаково" по техническим причинам. Возможны опоздания по обороту", - говорится в телеграм-канале МЖД.

В МЖД заявили, что принимают меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов.