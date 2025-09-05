Поиск

В Москве почти на 40% сократилось число пострадавших в ДТП с опрокидыванием машин

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в январе-июле 2025 года в ДТП с падением или опрокидыванием автомобилей, мотоциклов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) пострадали на 37% меньше человек, чем за тот же период 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Число опрокидываний транспортных средств за семь месяцев 2025 года сократилось на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В январе-июле 2024 года произошло 258 таких аварий, а в 2025 году за тот же период - 163, то есть на 95 случаев меньше", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он сообщил, что число погибших при опрокидываниях транспортных средств также сократилось на 88% - с восьми человек в 2024 году до одного человека в 2025 году.

Как отметили в пресс-службе, в 90% случаев в ДТП с падением или опрокидыванием пострадало только одно транспортное средство. Это значит, что чаще всего водитель ни с кем не сталкивался, а перевернулся, потому что превысил скорость, не заметил препятствие или не справился с управлением.

Треть случаев приходится на электросамокаты, четверть - на мотоциклы. В каждом пятом случае опрокидываются велосипеды, уточнили в ЦОДД.

По данным центра, две трети всех опрокидываний произошли летом. Чаще всего ДТП случаются вечером, когда начинает темнеть - в 20:00 и 22:00.

Больше всего опрокидываний произошли на МКАД, Ленинградском шоссе, Московском скоростном диаметре и улице Борисовские пруды. Три из четырех указанных дорог - это бессветофорные магистрали. На них не нужно притормаживать перед светофорами, из-за чего водители нередко пренебрегали ПДД и превышали скоростной режим. Это и приводило к опрокидываниям, пояснили в пресс-службе.

Москва ЦОДД ДТП пострадавшие статистика
