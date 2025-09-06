Поиск

Движение на ряде улиц в центре Москвы закроют в субботу из-за парада ретротранспорта

В субботу и воскресенье - из-за крестного хода

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Двадцатый юбилейный парад ретротранспорта пройдет в преддверии Дня города в центре Москвы 6 сентября, в связи с его проведением движение автомобилей будет временно ограничено.

Праздничная программа парада ретротранспорта начнется в 11:30 со старта колонны от станции метро "Новокузнецкая". В ней будет представлено 15 ретротрамваев. Выставка исторических трамваев и автомобилей на Чистопрудном бульваре будет работать с 12:00 до 18:00. Посетителей ждет обширная развлекательная программа.

В связи с проведением парада ретротранспорта 6 сентября движение в центре столицы временно ограничат, сообщили в столичном департаменте транспорта. Так, с 08:30 до 11:30 закроют участки Садовнического проезда от Климентовского переулка до Большой Татарской улицы, а также в районе дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной.

Кроме того, с 11:00 до 12:00 на короткие промежутки времени - не более 10 минут - будут закрывать участки: в Садовническом проезде от Овчинниковской набережной, дома 22/24, строения 1 до Большого Устьинского моста; на Большом Устьинском мосту; в Устьинском проезде от Большого Устьинского моста до Яузской улицы; на Яузском бульваре от Яузской улицы до Подколокольного переулка; на Покровском бульваре от Подколокольного переулка до улицы Покровки.

С 11:00 до 18:00 движение закроют на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара. С11:00 до 16:00 участок Лукинской улицы будет закрыт для проезда.

Помимо этого, с 00:01 6 сентября и до конца мероприятия нельзя будет парковаться на Чистопрудном бульваре от улицы Покровка до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровка до Чистопрудного бульвара.

Примерно с 08:00 до 18:30 трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды". В это время трамваи поедут по изменённым маршрутам. С 11:30 маршрут автобуса 913 продлевается по трамвайным путям - автобусы будут ходить от третьего Павелецкого проезда через метро "Павелецкая" до остановки "Воронцово Поле", сообщили в дептрансе. Там рекомендуют пользоваться метро до станций "Новокузнецкая" и "Чистые пруды". 6 сентября с 09:50 до конца мероприятия автобусы не будут ходить по части Лукинской улицы.

Фестиваль "День ходьбы"

Ряд набережных в центре Москвы также будут временно перекрыты 6 сентября в связи с проведением спортивного фестиваля "День ходьбы".

В частности, не будет движения с 05:00 до 16:00 на Смоленской и Ростовской набережных, а с 09:00 до 16:00 - на Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных, а также на улице Лужники от дома 24, стр. 48 до дома 24, стр. 50.

6 сентября с 00:01 до окончания мероприятия на участках ограничений будет временно запрещена парковка.

В дептрансе отметили, что с 8:45 до конца мероприятия автобусы с249 и с263 не будут заезжать к Московскому центральному кольцу "Лужники". Автобусы в сторону Лужников идут по Третьему транспортному кольцу вместо Хамовнического Вала и Лужнецкой набережной.

Крестный ход

В связи с проведением крестного хода в субботу и воскресенье будут перекрыты несколько улиц в центре Москвы.

Так, движение будет закрыто 6 сентября с 11:00 до 11:20 на улице Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, в Крапивенском переулке от Петровского бульвара до улицы Петровка, а также на Петровском бульваре от Крапивенского переулка до улицы Петровка.

Позже в субботу ограничения будут введены с 17:00 до 06:00 воскресенья в Лужнецком проезде при движении в сторону улицы Хамовнический Вал от улицы 10-летия Октября до улицы Хамовнический Вал.

Движение также будет перекрыто 7 сентября с 06:00 до 15:00 на улице Волхонке от улицы Ленивки до Соймоновского проезда, в Соймоновском проезде, на Пречистенской и Фрунзенской набережных, на улице Хамовнический Вал, в Лужнецком проезде от улицы Хамовнический Вал до пересечения с улицей 10-летия Октября и с 12:00 до 15:00 на Комсомольском проспекте от дома 10А, строение 7 по Лужнецкой набережной до третьей Фрунзенской улицы.

Кроме того, 7 сентября с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на Пречистенской и Фрунзенской набережных, улице Хамовнический Вал и в Лужнецком проезде.

6 и 7 сентября меняются маршруты наземного городского транспорта в Хамовниках: м5, м6, 138, 220, 379, с249, с263, с755.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

В Москве запустили пассажирское движение первого в РФ беспилотного трамвая

В Москве запустили пассажирское движение первого в РФ беспилотного трамвая

Считавшуюся утраченной "Мадонну с Младенцем" Гверчино представили в Пушкинском

Считавшуюся утраченной "Мадонну с Младенцем" Гверчино представили в Пушкинском

Третьяковка не получала запросов о передаче РПЦ иконы "Богоматерь Донская"

Третьяковка не получала запросов о передаче РПЦ иконы "Богоматерь Донская"

В центре Москвы в навигаторе будут отображаться данные о сигнале светофоров

В центре Москвы в навигаторе будут отображаться данные о сигнале светофоров

Дептранс Москвы не получал обращений по расширению платных дорог в городе

В Москве летняя погода задержится в первую неделю сентября

Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве с 1 сентября

Школьные и родительские чаты переводятся в мессенджер Max в Москве с 1 сентября

В Москве арестован подозреваемый в нападении на полицейских

В Москве арестован подозреваемый в нападении на полицейских

Экс-директор Театра сатиры задержан по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Экс-директор Театра сатиры задержан по делу о мошенничестве на 20 млн рублей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7106 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });