Движение на ряде улиц в центре Москвы закроют в субботу из-за парада ретротранспорта

В субботу и воскресенье - из-за крестного хода

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Двадцатый юбилейный парад ретротранспорта пройдет в преддверии Дня города в центре Москвы 6 сентября, в связи с его проведением движение автомобилей будет временно ограничено.

Праздничная программа парада ретротранспорта начнется в 11:30 со старта колонны от станции метро "Новокузнецкая". В ней будет представлено 15 ретротрамваев. Выставка исторических трамваев и автомобилей на Чистопрудном бульваре будет работать с 12:00 до 18:00. Посетителей ждет обширная развлекательная программа.

В связи с проведением парада ретротранспорта 6 сентября движение в центре столицы временно ограничат, сообщили в столичном департаменте транспорта. Так, с 08:30 до 11:30 закроют участки Садовнического проезда от Климентовского переулка до Большой Татарской улицы, а также в районе дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной.

Кроме того, с 11:00 до 12:00 на короткие промежутки времени - не более 10 минут - будут закрывать участки: в Садовническом проезде от Овчинниковской набережной, дома 22/24, строения 1 до Большого Устьинского моста; на Большом Устьинском мосту; в Устьинском проезде от Большого Устьинского моста до Яузской улицы; на Яузском бульваре от Яузской улицы до Подколокольного переулка; на Покровском бульваре от Подколокольного переулка до улицы Покровки.

С 11:00 до 18:00 движение закроют на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара. С11:00 до 16:00 участок Лукинской улицы будет закрыт для проезда.

Помимо этого, с 00:01 6 сентября и до конца мероприятия нельзя будет парковаться на Чистопрудном бульваре от улицы Покровка до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровка до Чистопрудного бульвара.

Примерно с 08:00 до 18:30 трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды". В это время трамваи поедут по изменённым маршрутам. С 11:30 маршрут автобуса 913 продлевается по трамвайным путям - автобусы будут ходить от третьего Павелецкого проезда через метро "Павелецкая" до остановки "Воронцово Поле", сообщили в дептрансе. Там рекомендуют пользоваться метро до станций "Новокузнецкая" и "Чистые пруды". 6 сентября с 09:50 до конца мероприятия автобусы не будут ходить по части Лукинской улицы.

Фестиваль "День ходьбы"

Ряд набережных в центре Москвы также будут временно перекрыты 6 сентября в связи с проведением спортивного фестиваля "День ходьбы".

В частности, не будет движения с 05:00 до 16:00 на Смоленской и Ростовской набережных, а с 09:00 до 16:00 - на Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных, а также на улице Лужники от дома 24, стр. 48 до дома 24, стр. 50.

6 сентября с 00:01 до окончания мероприятия на участках ограничений будет временно запрещена парковка.

В дептрансе отметили, что с 8:45 до конца мероприятия автобусы с249 и с263 не будут заезжать к Московскому центральному кольцу "Лужники". Автобусы в сторону Лужников идут по Третьему транспортному кольцу вместо Хамовнического Вала и Лужнецкой набережной.

Крестный ход

В связи с проведением крестного хода в субботу и воскресенье будут перекрыты несколько улиц в центре Москвы.

Так, движение будет закрыто 6 сентября с 11:00 до 11:20 на улице Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, в Крапивенском переулке от Петровского бульвара до улицы Петровка, а также на Петровском бульваре от Крапивенского переулка до улицы Петровка.

Позже в субботу ограничения будут введены с 17:00 до 06:00 воскресенья в Лужнецком проезде при движении в сторону улицы Хамовнический Вал от улицы 10-летия Октября до улицы Хамовнический Вал.

Движение также будет перекрыто 7 сентября с 06:00 до 15:00 на улице Волхонке от улицы Ленивки до Соймоновского проезда, в Соймоновском проезде, на Пречистенской и Фрунзенской набережных, на улице Хамовнический Вал, в Лужнецком проезде от улицы Хамовнический Вал до пересечения с улицей 10-летия Октября и с 12:00 до 15:00 на Комсомольском проспекте от дома 10А, строение 7 по Лужнецкой набережной до третьей Фрунзенской улицы.

Кроме того, 7 сентября с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на Пречистенской и Фрунзенской набережных, улице Хамовнический Вал и в Лужнецком проезде.

6 и 7 сентября меняются маршруты наземного городского транспорта в Хамовниках: м5, м6, 138, 220, 379, с249, с263, с755.