В Москве завершили возведение медиацентра-долгостроя НТВ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Останкинском районе Москвы достроили здание комплекса телекомпании НТВ построили в Останкинском районе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики (ДГП).

"На северо-востоке столицы завершилось строительство здания комплекса телекомпании НТВ площадью свыше 76,6 тыс. кв.м", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель департамента Владислав Овчинский, снаружи комплекс похож на трапециевидный кристалл. Всего внутри здания - два подземных уровня с парковкой на 285 машино-мест, а также мансардный и восемь наземных этажей. В основном площадь занимают офисы. Кроме того, в комплексе есть коммерческие центры обработки данных, гостевая зона с комнатами для участников эфира, вспомогательные помещения и семь студий размером от 120 до 1,2 тысячи кв.м.

Весной 2023 года говорилось, что медиацентр НТВ достроят до конца года.

Договор аренды земельного участка площадью 1,41 га одобрен еще в 1995 году, а разрешение на строительство выдано в 2012 году.