Поиск

В Подмосковье в ночь на субботу возможны заморозки до минус 2 градусов

В Подмосковье в ночь на субботу возможны заморозки до минус 2 градусов
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В отдельных районах Московской области в ночь на субботу Гидрометцентр прогнозирует заморозки до минус 2 градусов.

В эту ночь в самой Москве будет от плюс 4 до плюс 6 градусов, в центре города - до плюс 10. В Подмосковье ночью прогнозируется плюс 2 - плюс 7, однако в отдельных районах температура может упасть до минус 2 градусов.

Днем термометры покажут плюс 18 - плюс 20 градусов в Москве, по области - от плюс 16 до плюс 21.

В воскресенье прогнозируется температура ночью в Москве плюс 5 - плюс 7 градусов, (в центре плюс 9 - плюс 11), по области от плюс 2 до плюс 7. Днем воздух прогреется до плюс 18 - плюс 20 градусов.

Подмосковье Гидрометцентр Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Уничтожено два летевших на Москву украинских БПЛА

В Дмитрове горит склад на площади 13 тысяч кв. м

Три человека пострадали в результате пожара на юго-западе Москвы

Мэрия Москвы не ставит задачу сделать все парковки в спальных районах платными

Мэрия Москвы не ставит задачу сделать все парковки в спальных районах платными

Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты

Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты

Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна

В Москве запустили пассажирское движение первого в РФ беспилотного трамвая

В Москве запустили пассажирское движение первого в РФ беспилотного трамвая

Считавшуюся утраченной "Мадонну с Младенцем" Гверчино представили в Пушкинском

Считавшуюся утраченной "Мадонну с Младенцем" Гверчино представили в Пушкинском

Третьяковка не получала запросов о передаче РПЦ иконы "Богоматерь Донская"

Третьяковка не получала запросов о передаче РПЦ иконы "Богоматерь Донская"

В центре Москвы в навигаторе будут отображаться данные о сигнале светофоров

В центре Москвы в навигаторе будут отображаться данные о сигнале светофоров
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });