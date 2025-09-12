В Подмосковье в ночь на субботу возможны заморозки до минус 2 градусов

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В отдельных районах Московской области в ночь на субботу Гидрометцентр прогнозирует заморозки до минус 2 градусов.

В эту ночь в самой Москве будет от плюс 4 до плюс 6 градусов, в центре города - до плюс 10. В Подмосковье ночью прогнозируется плюс 2 - плюс 7, однако в отдельных районах температура может упасть до минус 2 градусов.

Днем термометры покажут плюс 18 - плюс 20 градусов в Москве, по области - от плюс 16 до плюс 21.

В воскресенье прогнозируется температура ночью в Москве плюс 5 - плюс 7 градусов, (в центре плюс 9 - плюс 11), по области от плюс 2 до плюс 7. Днем воздух прогреется до плюс 18 - плюс 20 градусов.