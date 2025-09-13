Поиск

Инновационная достопримечательность "Матрешка Москвы" открылась в столице

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии в парке "Зарядье" инновационного многофункционального центра "Москва".

"Матрtшка Москвы. Новая точка притяжения": в парке "Зарядье" открылась инновационная достопримечательность столицы", - написал он в своем телеграм-канале в субботу вечером.

По информации Собянина, конструкция способна динамически изменять форму, а также использует 3D-графику и кинетические инсталляции, с помощью чего рассказывает о достижениях Москвы и России.

"Каждый день на "Матрёшке Москвы" будут транслироваться патриотические и культурно-просветительские программы", - написал Собянин.

Одна из форм, которую может принять конструкция, - матрешка. Основа фигуры - это 30 гигантских колец из стали, авиационного алюминия и титана. Все детали произведены на столичных заводах, добавил мэр Москвы.

