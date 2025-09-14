Поиск

Серьезных правонарушений во время празднования Дня города в Москве не допущено

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 4.5 тыс. сотрудников Росгвардии обеспечивали безопасность празднования Дня города в столице, серьезных правонарушений не допущено, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

"Серьёзных правонарушений во время празднования Дня города допущено не было. Мероприятия посетили более 900 тысяч гостей и жителей столицы", - заявили в Росгвардии.

За безопасность праздничных мероприятий отвечали порядка 4.5 тысяч сотрудников подразделений Главного управления Росгвардии по Москве, военнослужащих соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии и ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского.

"Места проведения торжеств были заранее обследованы специалистами инженерно-технических групп ОМОН "Авангард". С целью обеспечения безопасности и профилактики правонарушений спецназовцы совместно с военнослужащими дивизии Росгвардии осуществляли патрулирование в районах проведения концертов и фестивалей", - добавили в Росгвардии.

