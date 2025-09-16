Москвичка лишилась жилья и 28 млн руб., переведя средства мошенникам

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Москве задержан пособник аферистов, обманувших 68-летнюю женщину на 28 млн рублей, сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Задержан 42-летний житель Екатеринбурга.

По информации полиции, в октябре 2023 года потерпевшей стали поступать телефонные звонки якобы от сотрудников силовых ведомств. Звонившие убедили пенсионерку под предлогом сохранения денежных средств и имущества оформить кредит на 600 тыс. рублей и перечислить их вместе с личными накоплениями на так называемый "безопасный счет". В общей сумме женщина перевела более 3 млн рублей.

Потерпевшая встретилась с ранее неизвестной ей гражданкой в госучреждении, снялась с регистрационного учета и зарегистрировалась в квартире встретившей ее женщины.

Продолжая следовать указаниям мошенников, гражданка заключила у нотариуса договор купли-продажи, принадлежащей ей квартиры с ранее неизвестной ей молодой парой, не подозревающей о противоправных действиях. Полученные от продажи квартиры деньги женщина сложила в картонную коробку и передала прибывшему на такси курьеру, который в дальнейшем передал их пособнику аферистов.

В рамках расследования полицейские задержали соучастника мошенников - человека, который забрал коробку с деньгами потерпевшей у таксиста. Организаторов и соучастников преступления разыскивают.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК РФ). Фигурант заключен под стражу. Максимальное наказание, предусмотренное данной частью инкриминируемой статьи, - лишение свободы на срок до десяти лет.