Поиск

Москвичка лишилась жилья и 28 млн руб., переведя средства мошенникам

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Москве задержан пособник аферистов, обманувших 68-летнюю женщину на 28 млн рублей, сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Задержан 42-летний житель Екатеринбурга.

По информации полиции, в октябре 2023 года потерпевшей стали поступать телефонные звонки якобы от сотрудников силовых ведомств. Звонившие убедили пенсионерку под предлогом сохранения денежных средств и имущества оформить кредит на 600 тыс. рублей и перечислить их вместе с личными накоплениями на так называемый "безопасный счет". В общей сумме женщина перевела более 3 млн рублей.

Потерпевшая встретилась с ранее неизвестной ей гражданкой в госучреждении, снялась с регистрационного учета и зарегистрировалась в квартире встретившей ее женщины.

Продолжая следовать указаниям мошенников, гражданка заключила у нотариуса договор купли-продажи, принадлежащей ей квартиры с ранее неизвестной ей молодой парой, не подозревающей о противоправных действиях. Полученные от продажи квартиры деньги женщина сложила в картонную коробку и передала прибывшему на такси курьеру, который в дальнейшем передал их пособнику аферистов.

В рамках расследования полицейские задержали соучастника мошенников - человека, который забрал коробку с деньгами потерпевшей у таксиста. Организаторов и соучастников преступления разыскивают.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК РФ). Фигурант заключен под стражу. Максимальное наказание, предусмотренное данной частью инкриминируемой статьи, - лишение свободы на срок до десяти лет.

Екатеринбург Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Три человека пострадали при опрокидывании скорой на Кутузовском проспекте

Почти 100 DDoS-атак зафиксировано на ресурсы ЦИК РФ, ДЭГ и ДИТ Москвы

Путин открыл комплекс зданий Национального космического центра

Путин открыл комплекс зданий Национального космического центра

В Подмосковье в ночь на субботу возможны заморозки до минус 2 градусов

В Подмосковье в ночь на субботу возможны заморозки до минус 2 градусов
Военная операция на Украине

Уничтожено два летевших на Москву украинских БПЛА

В Дмитрове горит склад на площади 13 тысяч кв. м

Три человека пострадали в результате пожара на юго-западе Москвы

Мэрия Москвы не ставит задачу сделать все парковки в спальных районах платными

Мэрия Москвы не ставит задачу сделать все парковки в спальных районах платными

Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты

Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7167 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });