В московском метро оплата "лицом" стала доступна на всех турникетах оранжевой ветки

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В московском метро возможность заплатить за проезд по биометрии заработала на всех турникетах Калужско-Рижской линии, сообщил городской Департамент транспорта.

"Теперь самый инновационный платежный сервис доступен еще на 322 турникетах. Калужско-Рижская стала 14-й линией метро, где оплата по биометрии работает на всем платежном оборудовании для прохода", - говорится в сообщении.

Раньше к системе на каждой станции оранжевой ветки было подключено только по два-три турникета.

В начале сентября Дептранс сообщил о подключении к биометрии всех турникетов Замоскворецкой и Люблинско-Дмитровской линий.

Стоимость проезда при оплате по биометрии составляет 63 рубля.

Дептранс Москва Калужско-Рижская линия
