Двое рабочих погибли во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы

Двое рабочих погибли во время ремонтных работ в школе на востоке Москвы
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Бетонные плиты перекрытий обрушились во время ремонтных работ в школе на ул. Знаменской на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в субботу.

Погибли двое рабочих.

В столичной прокуратуре сообщили журналистам, что установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в надзорном ведомстве.

