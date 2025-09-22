Поиск

Температура в Москве достигла рекордных значений

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Москве побит рекорд температуры для 22 сентября, столбики термометров поднялись до 26,2 градуса, такое значение зарегистрировано на станции ВДНХ, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас все наслаждаются такой невероятно теплой температурой, действительно, абсолютно все любят теплую погоду в сентябре. И вот на нашей реперной станции температура достигла 26,2 градуса - перекрыто рекордное значение за все 140 лет метеонаблюдений", - сказал Вильфанд.

На станции Балчуг зафиксирована температура в 27,3 градуса.

До сегодняшнего дня рекордная для 22 сентября температура была зафиксирована в 2018 году, она составила 26,1 градус.

Вильфанд уточнил, что такая высокая температура связана с тем, что воздух в московский регион поступает из Африки. "И тут, конечно, очень важно, пусть небольшую толику, но добавляет и безоблачное небо. Сегодня день осеннего равноденствия, конечно, солнечная энергия меньше, чем в день летнего солнцестояния, но даже этого фактора при жарком воздухе хватает, это приводит к таким высоким температурам", - добавил Вильфанд.

Высокая температура в Москве сохранится до конца дня.

Роман Вильфанд Гидрометцентр
