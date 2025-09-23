Поиск

В дептрансе Москвы предупредили о возможном дожде вечером во вторник

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует использовать во вторник вечером городской транспорт из-за дождя, который ожидается в Москве.

"Вечером возможен дождь - соблюдайте скоростной режим и дистанцию. (...) Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт. Если поездок на авто не избежать, то отложите их на более позднее время", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

По данным дептранса, интенсивное движение в настоящий момент на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Садовая-Спасская, на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Сущевский Вал в оба направления и внешней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта.

В часы вечернего разъезда ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число сбитых БПЛА, атаковавших Москву, выросло до 31

На подлете к Москве сбили 27-й дрон с начала вторника

ПВО сбила еще пять БПЛА, летевших к Москве

Количество сбитых по пути к Москве БПЛА выросло до 21

На подлете к Москве сбили уже 19 беспилотников

В Москве 27 сентября закроют внешнюю сторону Садового кольца для мотофестиваля

Число сбитых на подлете к Москве во вторник БПЛА достигло 15

Температура в Москве во вторник понизится сразу на 15 градусов

Количество летевших на Москву во вторник дронов достигло 11

Количество уничтоженных на подлете к столице БПЛА достигло 15

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7212 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });