В дептрансе Москвы предупредили о возможном дожде вечером во вторник

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует использовать во вторник вечером городской транспорт из-за дождя, который ожидается в Москве.

"Вечером возможен дождь - соблюдайте скоростной режим и дистанцию. (...) Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт. Если поездок на авто не избежать, то отложите их на более позднее время", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

По данным дептранса, интенсивное движение в настоящий момент на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Садовая-Спасская, на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Сущевский Вал в оба направления и внешней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта.

В часы вечернего разъезда ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область.