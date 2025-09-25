Московских учителей будут премировать в зависимости от результатов школьников

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Москве вводится новый подход к распределению стимулирующих выплат для учителей, теперь они будут напрямую связаны с результатами учеников - показателями независимых диагностик, Единого и Основного государственных экзаменов, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Там уточнили, что введение нового подхода гарантирует учителям заработную плату не ниже существующей при сохранении учебной нагрузки.

Основной акцент будет сделан на результативности обучения, добавили в департаменте. Так, размер стимулирующего фонда на каждый предмет будет напрямую определяться результатами детей: показателями независимых диагностик, ЕГЭ и ОГЭ. Такой подход направлен на создание коллективной ответственности учителей каждого предмета за результаты учеников и будет способствовать поиску эффективных педагогических практик для решения необходимых задач, отмечается в сообщении.

Новый подход обсудили директора школ, эксперты в области образования и представители профсоюза учителей в Московском городском педагогическом университете.