Движение снова перекрыто на Большом Каменном мосту, Кремлевской набережной и Садовом кольце

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы сообщил о временном ограничении движения на участках Садового кольца, на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной.

"Движение временно закрыто на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира, на внутренней стороне Садового кольца перед улицей Новый Арбат, на Большом Каменном мосту, на Кремлевской набережной", - сообщается в телеграм-канале департамента в четверг.

Ранее движение перекрывали на Тверской улице, Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной.