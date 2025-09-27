Движение в районе Цветного бульвара перекроют из-за детского велофестиваля

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Движение для транспорта будет ограничено в центре Москвы в районе Цветного бульвара 27 и 28 сентября из-за проведения детского велофестиваля, сообщили в столичном департаменте транспорта.

В частности, движение закроют 27 сентября с 00:01 до 20:00 и 28 сентября с 08:00 до 22:00 на Цветном бульваре от Садового кольца до Петровского бульвара в каждом направлении.

Кроме того, будут ограничения движения по первой крайней левой полосе 26 сентября с 10:00 до 22:00 и 28 сентября с 20:00 до 10:00 29 сентября на Цветном бульваре от д. 27/24 до д. 1, а также по первой крайней правой полосе 27 сентября с 08:00 до 20:00 и 28 сентября с 08:00 до 22:00 на Петровском бульваре в районе Трубной площади.

В дептрансе отметили, что 26 сентября с 00:01 до окончания мероприятия на участках перекрытий временно будет запрещена парковка.

Помимо этого, 26-28 сентября будут изменены маршруты наземного городского транспорта в центре и на набережных Москвы-реки.

Первый детский велофестиваль пройдет на Цветном бульваре 27-28 сентября. В велозаезде могут принять участие дети от 4 до 16 лет: 4-6 лет - 700 м; 7-9 лет - 1,4 км; 10-13 лет - 2,8 км; 14-16 лет - 5,6 км. Участие в мероприятии бесплатное, но на заезд необходима регистрация.