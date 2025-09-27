На Цветном бульваре в Москве восстановили движение после детского велофестиваля

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Восстановлено движение транспорта на Цветном бульваре от Садового кольца до Петровского бульвара, перекрытое ранее из-за проведения детского велофестиваля, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Движение по Цветному бульвару открыто", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале дептранса.

Ранее сообщалось о закрытии движения 27 сентября с 00:01 до 20:00 и 28 сентября с 08:00 до 22:00 на Цветном бульваре от Садового кольца до Петровского бульвара в каждом направлении.