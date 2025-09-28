В Москве на Ленинском проспекте самокатчик сбил беременную женщину

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Неизвестный на электросамокате сбил беременную женщину на тротуаре на Ленинском проспекте в Москве и скрылся, сообщает в воскресенье Госавтоинспекция столицы в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению, это произошло 27 сентября около 13 часов. Пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Устанавливается личность человека, управлявшего самокатом. Также выясняются обстоятельства произошедшего.