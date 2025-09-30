Московская школьница отдала мошенникам более 10 млн руб., поверив в дело против родителей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Несовершеннолетняя дочь жительницы Москвы поверила звонившим ей мошенникам и передала имеющиеся дома сбережения, в том числе в валюте, а также ювелирные украшения курьеру для "декларирования денежных средств и спасения родителей от уголовного преследования".

"Общий ущерб составил более 10 миллионов рублей", - подчеркнули в главке.

Подозреваемым в соучастии в преступлении курьером оказался 32-летний житель Санкт-Петербурга. Полученные от девочки деньги вместе с вырученными от сдачи в ломбард украшений он перевел на криптокошелек кураторов.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый заключен под стражу.