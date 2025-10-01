Восстановлено движение поездов на Кольцевой линии московского метро

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вводится в график движение поездов на Кольцевой линии московского метрополитена, остановленное ранее из-за инцидента с пассажиром, заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Движение на Кольцевой линии (5) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале дептранса.

Ранее стало известно об остановке движения поездов на Кольцевой линии по часовой стрелке из-за падения пассажира на пути.