В Подмосковье владельцам мотоциклов и электрокаров разрешат парковаться бесплатно

Для этого раз в год нужно будет регистрироваться на региональном портале госусулуг

В Подмосковье владельцам мотоциклов и электрокаров разрешат парковаться бесплатно
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Московской области владельцы мотоциклов и электромобилей теперь могут бесплатно парковать свой транспорт на платных парковках, сообщило региональное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

"На региональном портале госуслуг Московской области теперь можно зарегистрировать мотоцикл и электромобиль в реестре и парковаться на платных парковках региона бесплатно", - говорится в сообщении.

Разрешение дается на один год. После истечения срока действия процедуру нужно будет пройти еще раз.

Парковочное место не резервируется - можно парковаться на любом свободном месте платной парковки.

Сейчас платные парковки функционируют в 25 населенных пунктах Подмосковья. Ими уже воспользовались более 800 тысяч раз, отметили в областном Минтрансе.

