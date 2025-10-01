SuperJob оценил в 200 тысяч максимальный заработок портного в Москве

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Исследовательский центр портала SuperJob.ru, проанализировав ситуацию по зарплатным предложениям, пришел к выводу, что максимальный заработок портного на швейном производстве в Москве может достигать 200 тысяч рублей ежемесячно.

Данный зарплатный максимум является самым высоким в стране, в Санкт-Петербурге предельный уровень зарплаты портного на производстве оценивается в 190 тысяч рублей, в Екатеринбурге - 170 тысяч рублей, показывают результаты исследования, опубликованные на портале.

Что касается среднерыночной зарплаты портного, то в Москве она на данный момент составляет 110 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 100 тысяч рублей.