Количество промышленных площадей в Москве к 2030 г. увеличат до 25 млн кв. м

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В столице к 2030 году количество промышленных площадей увеличится до 25 млн кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"На сегодняшний день это почти 755 тыс. рабочих мест, это 4,6 тыс. предприятий, это 12 млн метров промышленных площадей, количество которых, например, к 2030 году вырастет до 25 млн квадратных метров", - сказал Ликсутов во вторник в интервью на телеканале "Москва 24".

По его словам, объем инвестиций города в развитие производства в Москве составляет примерно 25%, остальное - 75% - инвестируют частные компании.